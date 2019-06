Le destin de Lisa - S01 E220

Lisa craint qu’une terrible déception attende David, car selon elle il est vain qu’il tente de reconquérir Mariella. Tandis que David échafaude toutes sortes de plans pour la séduire, Mariella s’investit de plus en plus dans sa relation avec Laurent. Lorsque David dévoile à Lisa ces intentions, elle ne peut s’empêcher de lui avouer qu’elle savait depuis longtemps ce qu’il y avait entre Mariella et l’architecte. David se braque, déçu qu’elle lui ait caché la vérité. Comme elle essaie de lui expliquer combien cela peut faire souffrir de se faire de faux espoirs, malgré elle, elle lui avoue son amour. Richard voit dans la crise entre Mariella et David une occasion de marquer des points auprès de Frédéric. Il invite Sophie et les Seidel à dîner, et veille à ce que Sabrina porte une tenue décente pour faire bonne figure. Devant la famille, il dit combien il est attristé que David et Mariella ne puissent pas venir et surprend tout le monde (Sabrina la première) avec une demande en mariage. S