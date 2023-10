Le destin de Lisa - S01 E221

Lisa se sent soulagée d’avoir avoué son amour à David. Bien que celui-ci ne sache pas trop quoi en faire, car il veut regagner le cœur de Mariella. David essaie avec l’aide de Laura d’arranger une rencontre avec Mariella. Lors d’une visite de David, Julien interprète les propos de David et croit avec étonnement que Lisa a une chance avec lui. Poussée par les conseils de Julien, Lisa fait un pas vers David, mais celui-ci ne lui demande que son amitié. Sabrina flotte dans le bonheur. Non seulement Richard lui a demandé sa main, mais il lui explique aussi que l’argent ne compte pas pour l’organisation du mariage. Sabrina planifie son mariage de rêve. Elle est d’autant plus déçue quand Richard lui explique que ses intérêts à elle sont secondaires. Richard se marie seulement, avec elle pour impressionner Frédéric. C’est en rusant qu’Anna et Kim parviennent à échapper aux sales types, mais le lendemain matin, leur avis sur leur mésaventure divergent.