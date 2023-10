Le destin de Lisa - S01 E222

Malgré le désir de David de rester l’ami de Lisa, celle-ci ne se sent pas la force de revenir en arrière maintenant qu’elle lui a dévoilé son amour. Elle va à la boutique de Julien, mais c’est Yvonne qu’elle trouve. Lisa souffre car elle pense que toute relation avec David est devenue impossible. Yvonne, en bonne copine, ferme la boutique et l’emmène chez elle pour la consoler. Là, elles font la liste de tout ce que David fait et qu’il n’aura plus le droit de faire si il veut redevenir l’ami de Lisa. Pendant ce temps, David se prépare pour un rendez-vous avec Mariella, encouragé par Max. Une fois devant elle, David lui fait une grande déclaration et lui montre à quel point il est désolé de son comportement mais c’est trop tard pour Mariella. Elle le quitte. David termine sa journée à déprimer tout seul dans son bureau. Mariella est partie et il ne peut même plus se confier à Lisa. Max le trouve broyant du noir et décide de l’emmener chez lui. . . Une fois arriver ils tombent sur Yvonne