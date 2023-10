Le destin de Lisa - S01 E224

Un lustre tombe sur Laura, qui s’effondre, inanimée. Elle semble gravement blessée et on appelle les secours. Dans un état critique, elle est évacuée par hélicoptère. David et Frédéric se font un sang d’encre. Richard et Sabrina parlent de l’organisation de leur mariage. Ils n’envisagent pas les choses de la même manière, ce qui provoque des tensions entre eux. Hugo doit créer la robe de mariage de Sabrina, mais Richard entend imposer ses choix. Très amère, Nina se lamente de ne pas avoir d’homme dans sa vie