Le destin de Lisa - S01 E227

Lisa est très gênée d’avoir confondu Renaud Kowalski avec un comptable et elle ne veut plus travailler avec lui. Renaud insiste. Il s’installe dans le bureau de Lisa, persuadé d’avoir eu le contrat. Lisa le trouve antipathique et quand elle apprend qu’il trouve le spot publicitaire ringard, elle est furieuse. Mais dans l’intérêt de la société elle laisse sa fierté de côté et accepte de prendre le petit-déjeuner avec lui. Dégoûtée elle se rend compte qu’il lui a donné rendez-vous dans un bar à strip-tease et elle décide de le provoquer à son tour en faisant elle-même un numéro autour de la barre. Mais Renaud apprécie cette preuve d’audace. Mariella est toujours déchirée entre David et Laurent et quand David lui rend sa liberté en lui disant d’écouter son cœur elle a mauvaise conscience et se demande si elle ne devrait pas rester auprès de sa famille. Surtout après ce qui est arrivé à Laura. Laurent la supplie de l’accompagner à Boston, mais elle a du mal à se décider