Le destin de Lisa - S01 E228

Lisa et Renaud ont trouvé un accord pour travailler ensemble et ils s’attaquent à la promotion du parfum. Lisa propose de changer le nom et l’effigie. Elle pense ainsi faire plaisir à David en ne liant plus le parfum à son malheur conjugal. Très touchée par l’état de santé de Laura, Mariella a décidé de rester auprès de la famille Seidel. En la voyant arriver avec sa valise David reprend l’espoir. L’idée de changer le nom du parfum l’agace profondément. Lisa est furieuse et lui rappelle le mal que Mariella lui a fait. Betty est revenue mais contrairement aux attentes d’Hugo elle veut travailler comme costumière dans un théâtre.