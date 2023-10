Le destin de Lisa - S01 E230

Lisa est ravie que Mariella refuse que l'on donne son prénom au parfum de Kérima. Elle accepte la proposition de Renaud d'aller prendre un verre pour travailler sur leur concept dans une atmosphère détendue et se retrouve au Tiki-bar. Quelques minutes après, les deux protagonistes sont rejoints par David et Mariella. Analysant la réaction de Lisa, Renaud perce à jour les sentiments de celle-ci, ce qui a pour conséquence d'irriter Lisa. Anna n'en peut plus, l'appartement qu'elle occupe avec Yvonne et Max ressemble à un véritable capharnaüm. Visiblement Yvonne est trop envahissante avec ses affaires pour nouveau-né. Agnès a vu dans les cartes que Cupidon allait bientôt lui décocher une nouvelle flèche. Elle appelle Boris à la montagne...