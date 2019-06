Le destin de Lisa - S01 E231

Lisa est choquée par le fait que Renaud ait percé à jour ses sentiments pour David. Elle rentre chez elle bien décidée à changer, suite aux conseils donnés par Renaud de ne pas se laisser gagner par la routine. Agnès n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver Boris au plus vite. Elle est encouragée en cela par Katia qui lui conseille de partir sur le champ. Quelques heures plus tard, Katia tente par tous les moyens de l'empêcher de partir retrouver Boris. Sophie va déposer quelques vêtements à l'attention de Kim. Elle espère par ce stratagème s'attirer les bonnes grâces de la jeune femme et de Frédéric et obtenir ainsi l'autorisation d'aller voir Laura à l'hôpital.Frédéric ne tombe pas dans le panneau et la met dehors. De son côté, Kim est beaucoup plus crédule. Lisa demande à Renaud de devenir son coach. Elle espère ainsi changer radicalement...