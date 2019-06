Sabrina veut préparer son mariage, mais Ricard confie ce soin à Sophie qui traite les idées de Sabrina avec le plus grand mépris. Agnès part, ça y est, on lui fait une petite fête, et Lisa reçoit par hasard la petite poupée destinée à la prochaine qui trouvera l’amour. Pendant ce temps, Renaud énerve David, et Mariella est plutôt d’accord avec lui. Max et Yvonne cherchent un appartement et Max fait le difficile.