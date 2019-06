Le destin de Lisa - S01 E234

Agnès s’en va et laisse Lisa seule à sa recherche du prince charmant. Lisa a renoncé à David, mais elle rêve du bonheur et ne sait pas où le chercher. Et comme souvent quand elle est désespérée, elle se réfugie dans son travail et se contente de rêver. Chez Kerima on cherche le nom du nouveau parfum et Lisa se rend compte que les hommes de son entourage ne pensent qu’à une chose. Pourtant ils n’ont pas l’air de la considérer comme une femme et elle craint que le destin veuille qu’elle reste une ‘machine à calculer’ toute sa vie. Mais c’est là qu’elle reçoit un compliment inattendu. Renaud Kowalski la perce à jour. Sophie tente désespérément d’apprendre à Sabrina comment parler et se tenir en société.