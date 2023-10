Le destin de Lisa - S01 E235

Chez Kerima on cherche toujours le nom du parfum. Renaud et Lisa enquêtent ensemble dans la rue et sans vouloir l’admettre Lisa n’est pas insensible à son charme et ses compliments. Elle veut en savoir plus sur lui. Renaud aussi semble être séduit. Anna met la barre très haute dans ses recherches d’un nouveau colocataire et quand Thibaud après avoir revu son budget avec sa mère lui propose de partager l’appartement, elle refuse. Sophie veut rendre visite à Laura, qui est toujours à l’hôpital, mais elle se fait jeter par Frédéric. Quand Richard lui impose des règles draconiennes en ce qui concerne son comportement vis-à-vis de la famille Seidel, elle semble renoncer à son combat. Elle accepte les conditions et ’cède sa place’ à Richard.