Le destin de Lisa - S01 E236

Lisa est intriguée par Renaud, mais toujours aussi perturbée par David. Elle veut que tout redevienne comme avant, elle veut être proche de David, qu’il lui fasse confiance et elle regrette d’avoir conclu avec lui l’accord de ne plus jamais parler de Mariella. Lisa et David se sentent tous les deux incompris et ils sont paumés. Ensemble ils décident de déchirer le ‘contrat’. Laura revient de l’hôpital et tout le monde l’accueille chaleureusement. Pour ‘gagner encore un peu plus de terrain’ Richard se montre extrêmement gentil. Max et Yvonne ne sont pas d’accord sur le fait de connaître le sexe de leur enfant avant la naissance et ils se disputent lors d’une échographie. Mais en voyant les images du bébé, ils sont tous les deux aux anges.