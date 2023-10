Le destin de Lisa - S01 E237

Le dialogue se rétabli entre David et Lisa. Bernard rentre de voyage plus tôt que prévu et sent bien que cela contrarie sa femme dans ses projets. De son côté, Sabrina souffre car Richard la méprise de plus en plus. Elle a peur car elle sent qu’une fois qu’elle aura mis leur enfant au monde, il se débarrassera d’elle.