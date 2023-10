Le destin de Lisa - S01 E239

Julien est persuadé être le père de l'enfant qu'attend Sabrina. Comme cette dernière ne le lui a pas dit clairement, il demande à Lisa de questionner Sabrina. Kim, de son côté est ravie de pouvoir collaborer avec Sophie pour organiser le bal masqué. Malheureusement, Laura apprend que ce bal doit avoir lieu et elle insiste pour s'occuper des préparatifs. Elle demande à Kim de l'aider dans cette tâche. Hugo ne sait plus à quel saint se vouer tant Betty et Nina se détestent, mais le départ d'Agnès de la cafétéria va donner aux deux femmes l'occasion de se réconcilier...