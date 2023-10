Le destin de Lisa - S01 E24

Lisa vient de gifler David. Il lui demande se sortir du bureau. Elle s’interroge : va-t-elle être licenciée ? Agnès pense que non. Finalement, David reconnaît qu’elle a eu raison et la garde. Entre temps, il se prend aussi une gifle par Mariella qui le soupçonne d’infidélité. Le programme de réduction des coûts est engagé. David charge Lisa de réprimander Sabrina qui passe sans cesse des appels à son petit ami en Irlande. Sabrina prend mal la chose et cherche sa vengeance. Elle découvre que Lisa est extrêmement mal payée et se charge de lui dire. Bernard a recouvert la cuisine avec du papier collant dans le but de la rénover. Katia n’apprécie pas et décide de ne plus faire à manger. Bernard avale des sardines à l’huile avariées et tombe malade. Thomas fait une lecture publique de ses poèmes au Tiki bar. À cette occasion, il présente Thibault à Betty, son amie. Nina qui est venue assister à la lecture, ressort blessée quand elle découvre que les mots de son ex-mari s’adressent à une aut