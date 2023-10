Le destin de Lisa - S01 E240

Lisa se rend aux toilettes et trouve Sabrina dans un désarroi total. Elle saisit cette occasion pour se rapprocher d'elle et lui propose d'aller prendre l'air. Sabrina accepte toute étonnée de voir que quelqu'un puisse avoir un peu d'affection pour elle. Julien ne tenant plus en place, se rend au bureau de Richard pour délivrer Sabrina des griffes de celui-ci mais Richard le menace de faire appel aux services de sécurité.Thibaud est jaloux de voir débarquer plusieurs candidats à la colocation chez Anna. Il lui propose d'emménager chez elle. Betty et Nina se sont réconciliées et décident de passer une soirée à jouer à des jeux de société avec Hugo...