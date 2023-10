Le destin de Lisa - S01 E246

Sabrina est à l'hôpital et,malgré les visites de Julien et le réconfort que le jeune homme tente de lui apporter,rien ne va.La visite de Laura et Frédéric va peut-être changer les choses .Mariella et Laurent filent le parfait amour alors que David ,seul à l'église où il devait épouser la jeune femme,espère qu'il lui sera accordé une seconde chance.Max et Yvonne,quant à eux,visitent un appartement.