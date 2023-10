Le destin de Lisa - S01 E247

Julien est très perturbé par ce qui est arrivé à Sabrina. Lisa essaye en vain de le consoler. De son côté, Sabrina s’installe chez Frédéric et Laura Seidel. L’une arrive, l’autre part, et Mariella vient chercher ses dernières affaires chez les Seidel, et fait ses adieux à tout le monde. La séparation semble affecter David. Katia Plenske est engagée en CDI à la cafèt’ de Kerima, mais elle doit renoncer à aider Julien au kiosque.