Le destin de Lisa - S01 E249

Sabrina s’est réfugiée chez les Seidel. Kim fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte d’aller lui chercher quelques affaires dans son bureau chez Kerima. Là elle tombe sur Thibaud, furieux car sa mère refuse de lui payer le voyage pour rejoindre l’entreprise qui l’a accepter comme stagiaire. Pour finir Nina demande une avance à Max pour aider Thibaud. Pendant ce temps, Lisa, David, Julien et Renaud cherchent le meilleur moyen de lancer le nouveau parfum. Au milieu de ses hommes, Lisa prend de l’assurance. . . et les commandes des opérations. Fiers de leur travail, ils terminent la journée autour d’un verre, David est songeur, Lisa s’en rend compte et tente de convaincre tout le monde d’écourter la soirée, mais les garçons ne sont pas de cet avis. . .