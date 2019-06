Pour se faire pardonner David remplit le bureau de Lisa avec mille tulipes et Renaud ne tarde pas à interpréter ceci comme une déclaration d’amour. Il observe Lisa en permanence et la harcèle pour connaître ses sentiments envers David…jusqu’à ce que Lisa craque et lui avoue d’être amoureuse. Elle lui fait comprendre combien d’effort ça lui a coûté de renoncer à David. Grâce à son professionnalisme Renaud gagne de plus en plus d’estime auprès de Mariella.