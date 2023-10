Le destin de Lisa - S01 E252

Julien charge Bernard de prendre discrètement des nouvelles de Sabrina. Yvonne attend que Max se décide pour acheter un nouvel appartement mais Max hésite. Il a peur de s'engager financièrement. Yvonne n'est pas très sûre d'elle et craint aussi de s'engager sur une durée aussi longue. Elle va demander conseil à Katia. Celle-ci la rassure et Yvonne persuade Max d'acheter cet appartement. Mariella a pris sa décision, elle quitte Kérima pour suivre Laurent. Elle l'annonce à David et à Lisa. David a du mal à l'admettre...