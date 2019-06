Le destin de Lisa - S01 E253

Kim fête ses 18 ans, mais son anniversaire est gâché quand Mariella arrive chez la famille Seidel pour leur annoncer son départ pour New York. Kim qui est en plus déçue de ses cadeaux claque la porte. Renaud doit désormais remplacer Mariella, qui a tout préparé pour son successeur. Lors d’une dernière réunion elle doit signer les clauses mettant fin à son contrat avec Kerima. David n’a pas la force d’assister à ce rendez-vous et il se fait excuser par Lisa. Mariella lui dit alors qu’à partir de maintenant ce serait elle, la femme aux côtés de David.