Le destin de Lisa - S01 E254

Mariella et Laurent font les valises, mais Mariella est très préoccupée. Elle voudrait dire au revoir à David, qui fait exprès de ne pas décrocher son portable. Kim fête son anniversaire chez Sophie. Quand le photographe Marc débarque et propose à Anna de lui servir de modèle, Kim est furieuse de jalousie et elle laisse tout le monde ne plan. Nina, excédée par trop de travail fait des reproches à Katia, qui est d’abord déstabilisée, mais elle ne se laisse pas faire. Très vite les deux femmes se réconcilient et décident de faire l’école buissonnière pour passer l’après-midi ensemble. David se retrouve seul avec ses souvenirs. Lisa le rejoint, lui remonte le morale et finalement David va à l’aéroport pour dire au revoir à Mariella.