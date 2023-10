Le destin de Lisa - S01 E255

Contrairement à ce que croit Lisa, David va très bien et il a même l’intention de profiter à nouveau de sa vie. Il charge Lisa et Renaud de la présentation du parfum et se retrouve au bar avec Max, qui lui propose ‘ d’essayer’ une fille de la banlieue. Renaud ne veut plus entendre Lisa prononcer le nom de David et quand elle le fait exprès, Renaud l’embrasse pour la faire taire, devant la presse et tous les invités de la soirée de présentation.. Nina et Katia passent l’après-midi ensemble. Mais elles ne sont pas du même monde. Alors que Katia est persuadée que Nina est une pauvre fille paumée et qu’elle se plaît chez eux en banlieue, Nina se moque de la ‘petite’ vie de la famille Plenske. Malgré ses efforts Laura ne fait pas de progrès.