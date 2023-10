Le destin de Lisa - S01 E257

Lisa est d’autant plus perturbée par le baiser de Renaud qu’elle apprend par sa mère qu’il existe une photo qui en témoigne. Pour être à la hauteur et convaincre Sabrina, Julien a décidé de se faire beau et donc veut mettre le prix nécessaire pour avoir « la classe ». Anna décide de l’aider dans cette tâche difficile. Kim, elle a une violente dispute avec se mère et, malgré les efforts de Frédéric pour la calmer, décide de partir quelques jours chez une amie.