Le destin de Lisa - S01 E258

Betty et Hugo sont de retour et ils ont une nouvelle à annoncer,ils se sont mariés en Ecosse.Tout le monde les félicitent,sauf Nina qui fait grise mine. Face à tout cet amour,Lisa décide d'en savoir plus sur ce qui attire les hommes et les femmes les uns vers les autres.Elle interroge d'abord ses parents,puis Yvonne et Max,et enfin Hugo et Betty.Laura supporte de moins en moins d'être coincée dans son fauteuil roulant.