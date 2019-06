Le destin de Lisa - S01 E259

Lisa est à la recherche de son "truc en plus". Elle demande à Julien de lui dire ce qu'elle a de particulier mais celui-ci ne trouve rien à lui répondre. Déçue, elle se tourne vers David qui la compare à un vieux fauteuil et à un air-bag pour le sentiment de sécurité qu'elle lui inspire. C'est un coup dur pour Lisa qui sombre dans la déprime. La fête en l'honneur de Hugo et Betty est un franc succès et une surprise totale pour tous les deux. C'est aussi l'occasion pour Nina de se réconcilier avec Hugo...