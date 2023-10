Le destin de Lisa - S01 E262

Malgré les efforts de Lisa pour tenter de rattraper le dîner chez Renaud, la soirée est un fiasco et Lisa s'en veut beaucoup. Le lendemain, elle décide de parler à Renaud et de lui demander une deuxième chance. Sabrina se sent très seule et tente de trouver un peu de compagnie et finit par aller voir Julien.