Lisa est stupéfaite par la déclaration d'amour de Renaud et ne sait pas comment réagir. Renaud lui, fait comme s'il ne s'était rien passé. Nina a deviné ce qui se passait entre Lisa et Renaud et conseille à Lisa d'apprécier le fait qu'elle soit désirée. Julien décide de mettre les cartes sur table avec Sabrina. Il a peur de se laissé avoir une nouvelle fois. Kim est ravie de revoir Sophie mais déchante très vite en découvrant son nouvel assistant.