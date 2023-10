Le destin de Lisa - S01 E264

Sophie débarque dans les bureaux de Kerima et prétend vouloir continuer dignement l’héritage de la famille von Brahmberg en réparant les erreurs de son fils Richard. Elle se montre repentante et demande à Lisa de lui donner une dernière chance. Lisa craque, Renaud se méfie et Hugo refuse catégoriquement. Mais les intentions de Sophie ne sont pas bonnes. Yvonne et Max déménagent. Mais Max est tellement de mauvaise humeur que les déménageurs décident de laisser les cartons sur le trottoir. Thibaud de retour de Toulouse dépose aussitôt ses affaires chez Anna. Sa mère veut l’aider à s’installer, mais il le prend très mal.