Le destin de Lisa - S01 E266

Lisa est convaincue que Sophie ne peut pas lui nuire professionnellement et elle demande à Renaud de ne plus douter. En assistant à une joute verbale entre Sophie et Renaud, Lisa est convaincue que ces deux-là formeront l’équipe idéale pour les relations publiques. Elle ne se rend pas compte que Sophie a découvert que Renaud a des sentiments profonds pour Lisa et que Sophie va en profiter. Quand Renaud met à nouveau en garde Lisa, elle fait la sourde oreille. Frédéric se sent oppressé par ses soucis familiaux. Comme il n’arrive plus à se détendre à la maison, il accepte l’invitation de Bernard au bowling. Mais les amis de Bernard ne sont pas ravi de jouer avec ce type qui n’est pas de leur monde. Kim ne ratte pas une occasion de montrer à Alex son mépris. Mais lorsque ce dernier la menace en plaisantant, de la trahir à nouveau, elle préfère lui proposer un « cesser le feu ».