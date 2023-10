Le destin de Lisa - S01 E268

Après son magistral faux-pas chez les défenseurs des animaux, Lisa éprouve des remords pour avoir commis une telle erreur. Renaud tente de lui venir en aide mais Lisa décline son offre. Elle persiste à croire Sophie sincère et lui accorde sa confiance. Hugo apprend par Nina que Betty est morte. Le lendemain il retourne travailler et s'attelle machinalement à la tâche. Peu à peu, il se rend compte que Betty ne reviendra plus jamais. Sabrina reçoit un coup de téléphone de Max lui signifiant qu'elle doit bientôt reprendre le travail. Le courage lui manque et Frédéric lui fait comprendre qu'elle va devoir changer de comportement....