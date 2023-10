Le destin de Lisa - S01 E275

Hugo n’arrive plus a dessiner depuis le décès de Betty.Il est très dépressif. Cela compromet la sortie de la nouvelle collection, mais Lisa et David décident de lui laisser encore un peu de temps. Devant le blocage de Lisa pour s’entraîner avec Renaud afin de préparer une interview télévisée, David lui arrache la confession que Renaud lui ait fait une déclaration d’amour. De leur côté Yvonne et Max ont invité Katia et Bernard pour pendre la crémaillère. Malheureusement Katia entame le sujet des prénoms du bébé. La conversation dégénère violement car Yvonne et Max ne sont absolument pas d’accord sur ce sujet.