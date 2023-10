Le destin de Lisa - S01 E276

Quand David conseille à Lisa de donner une chance à Renaud elle cache sa déception. Mais David se rend compte qu’elle est très distante et il commence à se poser des questions. Il pense que Lisa a un problème avec Renaud et il essaye de l’aider. Max attend avec impatience la naissance de leur enfant. Sûr de lui Thibaud se rend à un entretien d’embauche dans une société boursière. Il essaye d’impressionner le patron en jouant les pros et en utilisant des termes adaptés, mais celui-ci n’est pas dupe…