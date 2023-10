Le destin de Lisa - S01 E277

Pour le tournage du ‘portrait’ Sophie s’est arrangée pour que Lisa soit interviewer par une journaliste impitoyable. Lisa tente de ne pas dévoiler ses sentiments pour David. Elle récite par cœur ce qu’elle a appris sur l’origine et l’histoire de Kerima, mais quand les questions touchent sa vie privée, elle s’embrouille de plus en plus. Renaud vole à son secours. Max est complètement dépassé, mais il réussit à mettre l’enfant au monde. Dans l’affolement il oublie même de regarder s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon.