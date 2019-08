Le destin de Lisa - S01 E279

Contre toute attente, Lisa passe voir Renaud chez lui. Alors qu'elle veut s'en aller, celui-ci lui propose de jouer à un jeu pour enfants. Lisa accepte et passe une excellente soirée. Le lendemain, David se rend compte qu'un rapprochement entre Lisa et Renaud s'est opéré. Nina demande à Hugo de l'accompagner voir Yvonne et Max qui viennent d'avoir un enfant.Hugo accepte un peu réticent. Frédéric et Laura se sont disputés et ne se rendent pas au restaurant où Kim les attend. Le lendemain, Kim entreprend de parler à sa mère...