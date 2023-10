Le destin de Lisa - S01 E28

Déçue, Lisa, a pris la décision d’enterrer définitivement ses espoirs envers David. Mais voilà qu’il veut qu’elle lui dise ce qu’elle pense de l’amour. Mariella et David se rapprochent quand Mariella apprend que David a plaqué Monique. Kim, elle, tente de séduire Thibaud à travers la poésie, et plus précisément, grâce aux poèmes du père de Thibaud. Bernard cache qu’il est au chômage à Katia et s’efforce en douce de limiter les dégâts financiers.