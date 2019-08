Suite à des blagues et sous-entendu de la part de son entourage, David comprend qu'il doit laisser Lisa s'éloigner de lui afin qu'elle puisse enfin vivre une véritable histoire d'amour. Kim supporte de moins en moins bien la présence d'Alex et se montre insupportable à son égard. Mais Alex est tenace. Laura continue à progresser et souhaite ne plus avoir besoin de béquilles le plus vite possible.