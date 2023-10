Le destin de Lisa - S01 E282

David est jaloux de Renaud. Julien lui fait comprendre combien il maltraite affectivement les femmes et tout ce qu’il a fait subir à Lisa. David reconnaît ses torts et se souvient des bons moments passés avec elle. Il ne résiste pas à se rendre chez elle, alors qu’elle a rendez-vous avec Renaud pour peindre des œufs de Pâques et qu’il s’était moqué de leurs activités puériles. Frédéric craint que Laura n’en fasse trop, Têtue, elle se rend chez Sophie, pour renouer avec Kim et lui montrer les progrès qu’elle a fait. Max et Yvonne n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un prénom pour leur bébé et décident de sonder leur entourage