Le destin de Lisa - S01 E284

Lisa a été blessé par la remarque de David. Elle décide de prendre ses distances avec lui. Pendant que Renaud essaie de remonter le moral de Lisa, David tente de convaincre la journaliste de la télévision de ne pas diffuser le reportage sur Lisa. Il y parvient après de longues heures et court annoncer la nouvelle à Lisa. Celle-ci le reçoit froidement et lui demande de partir. Nina n'a pas le temps de s'occuper des états d'âme de Hugo et demande à Kim d'aller le voir. Elle réussit à le décider à reprendre son travail. Voyant qu'on lui réclame des qualifications qu'il n'a pas, Thibaud se décourage et est prêt à renoncer à poser sa candidature. Julien lui fait entendre raison et l'aide à remplir son dossier d'inscription...