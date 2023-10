Le destin de Lisa - S01 E285

David se rend compte que Lisa occupe une place plus importante dans son coeur qu'il ne l'avait soupçonné. Il essaie de regagner la confiance de Lisa. Celle-ci annonce très fière d'elle à Julien que Renaud est désormais l'élu de son coeur. Katia a décidé d'emmener Bernard au sauna. Elle s'inquiète de la grande fatigue qu'éprouve son mari et lui demande de passer des examens médicaux. Hugo est revenu travailler mais le souvenir de Betty est encore trop vivace et il a du mal à se concentrer. David s'excuse au près de sa mère de s'être emporté le matin. Elle le comprend et David lui confie son attirance pour Lisa...