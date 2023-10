Le destin de Lisa - S01 E286

Après avoir parlé à Laura de ses sentiments pour Lisa, David est affecté par son étonnement, et fait marche en arrière. Envers Lisa, il montre une attitude un peu forcée / tendue. Mais les deux ne peuvent échapper à la soirée télévisée organisée par Renaud. David est gêné devant Laura et les autres, d’avoir parlé si chaleureusement de Lisa. Quand Lisa, très touchée, le remercie pour ses paroles, il réagit maladroitement et la blesse. Lisa est bouleversée et se retire. Mais, quand Laura lui explique par la suite les vraies raisons du comportement de David en évoquant une éventuelle jalousie, Lisa est très étonnée. Julien est déchiré quand Sabrina lui propose une sortie. D’un côté, il ne désire rien de plus au monde que de passer du temps avec elle, d’un autre côté, il craint d’être déçu à nouveau et n’ose pas mettre tout son coeur dans la balance. Malgré cela, il court le risque et gagne. Lors d’une soirée passée ensemble, il se lance et l’embrasse, elle l’embrasse en retour. Bernard so