Le destin de Lisa - S01 E287

Malgré l’amour manifesté par Julien, Sabrina se montre hautaine avec lui. Lisa craque à la fois sur David et sur Renaud, même si la tendresse de ce dernier l’étouffe un peu. Quand à David, il semble de plus en plus attiré par Lisa, bien qu’il n’ose se l’avouer.