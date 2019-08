Lisa et Renaud se sont embrassés et la jeune femme est sur un petit nuage.De son coté, David sait désormais qu'il aime son assistante et veut le lui annoncer. Max doit se débattre avec les factures et il réalise que vivre à trois sur son seul salaire n'est pas du tout évident. Hugo va mal, mais Marc Trojan lui a laissé ses petites pilules.