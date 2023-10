Le destin de Lisa - S01 E290

Lisa est de plus en plus attirée par Renaud. Au point qu’elle l’embrasse devant tout le monde chez Kerima. Cela rend David furieux. Il découvre le lien qui l’attache à Lisa. Renaud, lui à l’air sur un nuage. De son côté Yvonne prépare un dîner romantique pour donner une leçon de savoir vivre à Max. Ce dernier a pris conscience de la bourde qu’il a fait et met au point un plan pour se rattraper.