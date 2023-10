Le destin de Lisa - S01 E292

Après la réflexion qu’a fait David en réunion Lisa est furieuse et pour elle il n’y a plus de doute, Renaud a plus de valeur que David. Pourtant elle est troublée par le comportement de David qui se montre jaloux. Julien lui explique que David a simplement peur de perdre sa confidente, son amie, la fille qui est toujours là pour lui. Mais quand Lisa croise David tard chez Kerima il lui avoue son amour. Anna n’apprécie pas que Marc prenne de la drogue et elle s’inquiète quand il en propose à Hugo.