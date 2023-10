Le destin de Lisa - S01 E293

Lisa est perturbée par la déclaration d’amour de David et elle décide de rester sous sa couette. David veille sur elle. Lisa croit être devenue folle, mais à son réveil elle retrouve David, qui lui déclare encore une fois son amour. Renaud aussi a envie de s’occuper de Lisa et il est triste de voir que David passe en priorité. Bernard a fait un malaise et quand Frédéric Seidel l’amène chez le médecin il apprend qu’il a une tache sur un poumon. Hugo n’arrive pas à surmonter le mort de Betty et il a recours aux médicaments.