Le destin de Lisa - S01 E294

Lisa n’arrive toujours pas à croire que David l’aime et elle est très gênée par rapport à Renaud. Et plus elle résiste plus elle craque. Quand David l’amène faire une balade romantique au bord de l’eau elle l’évite et lui dit qu’elle doit parler à Renaud avant de s’engager. David se montre compréhensif et marque des points. Après avoir appris le diagnostic Bernard est abattu. Mais il ne dit rien à sa femme. Soudain conscient de son bonheur avec elle il lui apporte des fleurs.