Le destin de Lisa - S01 E295

Lisa se rend chez Renaud pour lui annoncer qu'elle aime David et seulement David. Renaud la laisse repartir vers son destin le coeur brisé. David se prépare a rencontrer Lisa au restaurant le soir même et court lui acheter un bouquet de fleurs. Au moment de monter dans sa voiture pour rejoindre Lisa,un individu le saisit au collet. Kim a mauvaise conscience d'avoir cassé le vase chinois de Sophie. Elle s'apprête à le lui annoncer quand Alex intervient, prétendant que c'est lui qui a brisé le vase accidentellement en passant l'aspirateur. Yvonne est prête à fêter son mariage en toute intimité mais Max lui annonce son intention de mettre les petits plats dans les grands et de célébrer leur union en grande pompe. Lisa se rend au rendez-vous mais David tarde à arriver...