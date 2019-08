Le destin de Lisa - S01 E296

# 296 Lisa ne sait plus quoi penser de la déclaration faite par David. Elle l'a attendu en vain toute la soirée. Sans nouvelles de lui, elle appelle Laura en pleine nuit. Celle-ci lui annonce que David s'est probablement rendu à Londres pour assister au salon de la mode. Alex essaie de faire succomber Kim a son charme mais la jeune femme le remet en place à chaque tentative. Il décide de passer à l'action et elle cède sans opposer de résistance. Max est désespéré, il ne sait plus comment faire pour payer le mariage de rêve qu'il voulait offrir à Yvonne. Julien lui conseille d'acheter des actions d'une société qui devrait faire de gros bénéfices rapidement. Il demande un découvert à son banquier et achète des titres de l'entreprise concurrente de celle recommandée par Julien. Le lendemain Julien lui apprend que ses actions ont gagnées 30 pour cent. Lisa n'a toujours pas de nouvelles de David et Sophie lui conseille de l'oublier...